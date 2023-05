Rimonta incredibile del Termoli: Vastese retrocede in Eccellenza

La partita tanto attesa fra la Vastese e il Termoli si è giocata allo stadio Aragona con porte aperte per i tifosi, e ha deciso chi sarebbe rimasto in Serie D e chi sarebbe retrocesso in Eccellenza abruzzese. Il pubblico di casa ha sostenuto la squadra instancabilmente per 101 minuti ma, una partita incentrata su uno dei risultati utili, il pareggio ci è sembrato un po' poco.

Alla fine ha vinto il Termoli, con una rimonta incredibile e un gol vittoria al 92′. La rete biancorossa era arrivata al 64′ con Busetto, ma al 78′ i giallorossi hanno pareggiato i conti grazie al centravanti El Ouazni. Nei minuti di recupero succede l’impensabile: Carnevale solo in area di rigore batte il portiere in uscita.

La Vastese, alla fine, non è riuscita a conquistare il risultato sperato. La squadra molisana ha dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a restare in Serie D. Nonostante le intemperanze e le proteste che si sono verificate fino all'ultimo minuto di gioco, il triplice fischio ha sancito la vittoria del Termoli. La Vastese dovrà quindi retrocedere in Eccellenza abruzzese, ma i suoi tifosi possono essere fieri, loro meritano la serie D.

VASTESE-TERMOLI 1-2: 64′ Busetto (V), 78′ El Ouazni (T), 92′ Carnevale (T)

VASTESE: Del Giudice, Minchillo, Montebugnoli, Maiorano, Altobelli, D’Angelo, Gomes, Bracaglia, Di Nardo, De Cerchio (Nacci), Busetto. Allenatore Cornacchini

TERMOLI: Recchia, Hutsol, Sicignano, Carnevale, Scoppa, Diop (El Ouazni), Corcione (Basrak), Caiazza, Maiorino, Ciofi, De Nisio (Lorusso). Allenatore La Greca (squalificato Martino)

Arbitro: Angelillo di Nola, assistenti Martinelli di Potenza e Pacifici di Arezzo

Ammoniti: Hutsol (T), Corcione (T), Maiorano (V), Bracaglia (V), Sicignano (T), De Cerchio (V)

Nel Video i momenti salienti della partita.