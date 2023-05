Domenica 11 giugno escursione in mare lungo la riviera del Conero e Badia di Fiastra

Programma

- Partenza ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- visita alla badia di Fiastra;

- pranzo libero;

- escursione in mare lungo la riviera del Conero: partenza dal porto di Numana alle 14,30 circa con breve sosta alla suggestiva spiaggia delle due sorelle (possibilità di fare il bagno) ed escursione panoramica completa del Conero fino alle baie di Portonovo-Mezzavalle e lo scoglio del Trave.

Durante il tragitto verrà offerto un drink;

- rientro a Vasto alle ore 21:15

Costi

Euro 40 per i soci, euro 45 per i non iscritti ad Italia Nostra.

Euro 35 per l’escursione lungo la riviera del Conero:

N.B. L’escursione in mare potrebbe essere annullata a causa delle avverse condizioni del mare. In tale caso sarà sostituita con la visita guidata a Sirolo “La perla dell’Adriatico”

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)