Qualche anno fa si allagarono le Nereidi. Noi con le nostre telecamere facemmo molti servizi, intervistando le persone colpite ed i politici disponibili. Dopo la conta dei danni, i fari vennero puntati sul torrente Buonanotte (che stava più o meno alle stesse condizioni di oggi). L'allora deputato Maria Amato scrisse all'allora presidente della Regione, Luciano D' Alfonso, che stanziò 200.000 per la pulizia. Ma per i lavori di manutenzione (ordinaria !!!) dovemmo fare ulteriori servizi video in tv e sul web e finalmente il canale fu pulito, anche se quell'intervento lasciò uno strascico giudiziario, perché la Forestale sanzionò pesantemente la Ditta, rea di aver smaltito il materiale di risulta in un'area non autorizzata.

Queste foto dimostrano che si dovrebbe fare come allora, stanziando fondi e provvedendo SUBITO alla pulizia del canale, se si vuole impedire un nuovo allagamento de Le Nereidi. Le quali, nel frattempo, hanno fatto causa e l'hanno pure vinta.

Resta, però, un dubbio amletico, visto che in questi giorni piove (che Dio la manda): MA SE SI DOVESSERO (RI)ALLARGARE LE NEREIDI... SAREBBE COLPA DEL CLIMA O DI CHI AMMINISTRA ???