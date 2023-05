Giovanna Giordano, Joseph Vitantonio e Maria Montebruno in Italia

Dal venti al venticinque maggio tre autorevoli rappresentanti delle Comunità italiane in Quebec ricambieranno la visita che abruzzesi e molisani avevano fatto loro nello scorso mese di novembre, durante la quale era stato sottoscritto a Montreal un Protocollo per il turismo delle radici tra l’ Aps ENERGIE RADICI, CASA D’ITALIA DI MONTREAL E L.B. PERSON HIGH SCHOOL MONTREAL.

Arriveranno dal Canada Giovanna Giordano, in rappresentanza di Casa d’ Italia, Joseph Vitantonio, in rappresentanza dell’High School Person e Maria Montebruno della Comunità abruzzese di Montreal. Saranno accolti da Lorenzo Coia, Orazio Di Stefano e Lucia Vitiello (rispettivamente presidente, segretario responsabile della formazione dell’Aps che si occupa di turismo delle radici nelle due Regioni), i quali li accompagneranno nei primi giorni a visitare quelle località molisane e, negli ultimi, quelle località dell’Abruzzo, le cui Scuole hanno sottoscritto con la predetta Associazione I PATTI EDUCATIVI PER IL TURISMO DELLE RADICI.

Gli ospiti pernotteranno a Montorio nei Frentani ospitati da Diodato Colantonio, per 46 anni giornalista del Cittadino canadese di Montreal e seguiranno un programma molto fitto di incontri istituzionali e visite conoscitive.

Sabato 20, nella mattinata della GIORNATA DEDICATA ALL’ANTROPOLOGIA, saranno a Spinete per incontrare le classi quinta della scuola primaria e terza della scuola secondaria di I° grado, che presenteranno loro Poesie dialettale su Spinete, la Chiesa e le origini del Patrono (San Giovanni Battista). Mentre i bambini della quinta elementare li accoglieranno vestiti con il costume locale e quelle della terza media vestiti da spose. Sarà data lettura dei riti del matrimonio antico e saranno visitate altre “chicche” spinetane che non descriviamo per non “rovinare” la sorpresa. Alle 16, gli ospiti visiteranno Monacilioni per partecipare alla Sagra della Soppressata.

Domenica 21, nella GIORNATA DEDICATA ALLA RELIGIOSITA, essi visiteranno Pietracatella e la Madonna di Costantinopoli , Montorio e la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove vedranno il noto quadro dell’Annunciazione e Sant’ Elia a Pianisi e la cella di Padre Pio.

Lunedì 22, nella GIORNATA DEDICATA ALLA MUSICA, la mattina gli italo canadesi visiteranno il museo della zampogna a Scapoli, per poi passare a Colli ed Isernia e concludere la visita al Liceo musicale di Campobasso, a partire dalle 16,30.

Martedì 23, nella mattinata della GIORNATA DEDICATA ALLA STORIA MEDIOEVALE, ci sarà la visita a Guglionesi (comunità d’origine del preside Vitantonio) ed una riunione tecnica per la Didattizzazione del turismo delle radici presso l’Istituto comprensivo di Bojano in presenza della Dirigente Ida Cimmino. Mentre alle 15 sarà visitato il Castello di Macchiagodena, dove è organizzata una conferenza sul medioevo.

Mercoledì 24, nella GIORNATA SULLA LINEA GUSTAV, di mattina gli ospiti si ritroveranno presso l’Istituto Omnicomprensivo di Venafro per recarsi al Cimitero militare francese, successivamente visiteranno il Museo della Guerra di Rocchetta al Volturno, quindi si trasferiranno a Pescasseroli e chiuderanno al cimitero militare canadese di Ortona

Giovedì 25, nella mattinata della GIORNATA DEDICATA ALL’ ENOGASTRONOMIA, Giordano, Vitantonio e Montebruno presenzieranno alla Proclamazione di 18 Prodotti topici nell’ Istituto alberghiero di Roccaraso. Infine alle 15 visiteranno Pettorano sul Gizio, per essere trasferiti nel tardo pomeriggio a Roma.