Secondo posto dell'orchestra 'Salvo D'Acquisto' al VII concorso musicale nazionale

L'orchestra, sapientemente diretta dal docente Antonio Bonanni con la collaborazione dei colleghi di sezione Graziano D'Urbano, Cristina Flocco, Giuseppe Triggiani e Giancarlo Zicola, si è aggiudicata il secondo posto al VII Concorso musicale nazionale "Si...viaggia...Re" tenutosi lo scorso 17 maggio nell'Istituto comprensivo "M. Granata" di Rionero in Vulture (Pz).



I ragazzi si sono esibiti presentando un programma musicalmente variegato e complesso dal carattere spagnoleggiante di Spania di D. Shaffer, a quello melodico-romantico di Air for winds di A. Waignein, per concludere con gli impetuosi e intensi Groovee di Richard L. Saucedo e Dragon Dance di E. Hukeby. Sono alcuni dei brani del repertorio studiato nel corrente anno scolastico. Un organico dai colori e timbri musicali assai particolare quello dell'Orchestra 'Salvo D'Acquisto", con la presenza di tre strumenti a fiato come la tromba, il sassofono e il clarinetto accompagnati dal pianoforte.



Dopo la pausa forzata della pandemia, l'Orchestra torna a distinguersi con la sua musica, conquistando un risultato che conferma il certosino lavoro dei ragazzi nello studio dello strumento musicale e l'intensa collaborazione professionale dei loro docenti. Si ringraziano la dirigente Annarosa Costantini e tutti i docenti di sezione, con il personale Ata, senza la cui collaborazione l'Indirizzo musicale della scuola non avrebbe opportunità di crescita. Si ringraziano i genitori, che costantemente supportano i ragazzi nelle loro scelte musicali e tutti gli alunni che con la loro voglia e passione per la musica rendono orgogliosi i loro insegnanti di essere tali.