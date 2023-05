"L'amministrazione comunale non solo non abbassa le tasse...ma

"L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuela De Nicolis non solo non abbassa le tasse ai cittadini e agli imprenditori nonostante il periodo storico-economico che stiamo vivendo, ma lascia anche la città all'abbandono, senza la dovuta manutenzione che San Salvo merita. Come lo meritano anche i nostri defunti e i cittadini che si recano al Cimitero per pregare e far visita ai loro cari e che devono farsi spazio tra l'erbaccia alta e le sterpaglie. Un atteggiamento indegno che non può essere tollerato". A denunciare lo stato di abbandono del Cimitero sono i Consiglieri comunali del PD, Antonio Boschetti ed Emanuela Tascone che si fanno portavoce delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini.

"Oltre allo stato di abbandono del cimitero non possiamo non segnalare le condizioni in cui versano le strade urbane che continuano ad essere delle mulattiere, oltre all'erba alta e alla manutenzione del verde pubblico che sono completamente assenti. Davvero non comprendiamo cosa ci faccia l'amministrazione De Nicolis con le tasse e le imposte che i cittadini pagano. Non hanno neanche rispetto per i defunti. Una vergogna", incalzano Boschetti e Tascone.

"Mi associo a quanto affermato dai consiglieri comunali Boschetti e Tascone circa lo stato di abbandono del cimitero. Le segnalazioni che ci giungono sono davvero numerose e la situazione non è accettabile”, aggiunge il leader della coalizione del centrosinistra, Fabio Travaglini.