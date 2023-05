Al lavoro la giuria tecnica del Premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo”.

Il presidente del Premio, nonché consigliere delegato alla Cultura, Maria Travaglini, evidenzia l’importanza delle diverse case editrici a livello nazionale che qualificano un concorso che ha superato da anni i confini regionali, per un appuntamento annuale riservato agli scrittori esordienti con la loro prima opera in lingua italiana.

“Abbiamo già stabilito con il direttivo e con il sindaco Emanuela De Nicolis – annuncia Maria Travaglini – la serata nella quale verranno presentati i finalisti delle due sezioni. Voglio evidenziare come in questa edizione sia nutrita la partecipazione degli istituti scolastici del territorio che sono la vera novità e forza del Premio riservato agli scrittori dei libri dedicati alla fascia 11/18 anni”.

Una delle caratteristiche individuate per la sezione giovani “è stata quella di coinvolgere gli studenti in maniera attiva – aggiunge il presidente del Premio – che sono diventati nel contempo lettori e giudici dei romanzi in concorso, avendo piena autonomia nella scelta indipendentemente da quella operata dalla giuria tecnica”.

Le scuole coinvolte sono: l’Istituto omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo con le scuole secondarie di primo e secondo grado, la scuola secondaria di primo grado “Raffaele Paolucci” di Vasto, la scuola secondaria di primo grado di Fresagrandinaria dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo, il liceo classico Pudente di Vasto e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo Montenero di Bisaccia.