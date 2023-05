Nella giornata di oggi ci è stata comunicata che la Prefettura di Foggia ha fatto rimuovere la postazione autovelox nel comune di Manfredonia: in conseguenza di ciò è stata prodotta la determina dirigenziale della polizia locale di Manfredonia con la quale è stato dato incarico alla Maggioli S.p.A. per la rimozione dell’impianto fisso ( autovelox da remoto) per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada

installato al km 175+ 900 della SS 89 “Garganica” direzione Foggia – Manfredonia, la rimozione viene richiesta per mancanza di Autorizzazione Paesaggistica e della Valutazione Incidenza Ambientale.

Questa rimozione era stato già richiesto dalla nostra organizzazione quando abbiamo presentato alla Prefettura di Foggia un ricorso gerarchico avverso il verbale n. V/888W/2022(DIURNO) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Manfredonia (FG) il 02.08.2022 nei confronti del nostro associato PERRINA G. L. residente a ARIANO IRPINO (AV) alla medesima Area III settore Depenalizzazione di cui siamo convinti essendo quasi trascorsi i termini di aver un esito positivo.

