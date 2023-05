ARGIRO: “EVITIAMO UN’ALTRA EMILIA ROMAGNA”

Il capogruppo di Azione Politica, Nicola Argirò, esprime preoccupazione per il mancato finanziamento da parte della Regione Abruzzo al Comune di San Salvo della messa in sicurezza della Marina, per la quale il Comune aveva chiesto 2.450.000 (due milioni quattrocentocinquanta mila euro), con cui si sarebbe dovuto bonificare il torrente Bonanotte.

Argirò ricorda che, quando alcuni anni fa, il Vallone tracimò furono ingenti i danni alle auto, ai garage ed ai locali delle Nereidi, nei quali, per fortuna, non erano presenti delle persone nel momento della tracimazione, altrimenti ci sarebbero state delle vittime.

Da allora il torrente è stato pulito una sola volta e, dopo almeno un quinquennio di mancata manutenzione, sul letto c’è di tutto: erbacce, rami e rifiuti naturali, tanto che l’acqua defluisce a fatica. Per cui è facile prevedere una nuova tragedia se non si interviene.

Dice Nicola Argirò: “Non solo il Comune di San Salvo non riesce a fare le necessarie pulizie coi fondi propri, ma non riesce nemmeno ad ottenere finanziamenti dalla Regione, tanto che è giusto chiedersi se la stessa ha bocciato il finanziamento per mancata rendicontazione (che sarebbe colpa grave del Comune) o perché ha ritenuto altre richiese più meritevoli di questa”.

“Peraltro, le bocciature regionali per San Salvo – chiosa il capogruppo di Azione Politica - non si sono limitate al torrente, ma hanno riguardato anche altri progetti presentati e non presi in considerazione, tra cui importanti progetti con forti ricadute occupazionali) di cui a breve parlerò”