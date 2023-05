Il presidente Carlo de Luca incontra i vertici dell’Assonautica Pescara Chieti

Il Club Nautico di San Salvo si prepara a una stagione ricca di eventi. Ad assicurarlo è il neo eletto presidente Carlo De Luca, medico specialista ORL e grande appassionato di nautica. Nei giorni scorsi il presidente De Luca è stato accolto dal presidente dell’Assonautica Pescara Chieti (e vicepresidente nazionale) Francesco Di Filippo e dal presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever nella sede dell’Assonautica di Pescara Chieti in occasione dell’assemblea dei soci.

L’incontro è stato l’occasione proporre le basi di una solida e proficua collaborazione in vista dell’intenso calendario di programmi dell’Assonautica San Salvo neo costituita delegazione dell’Assonautica Pescara Chieti. «Siamo pronti a mettere a disposizione la lunga esperienza nautica del nostro Circolo – ha assicurato il presidente De Luca – insieme allo splendido contesto cittadino di San Salvo per rafforzare il sodalizio con l’Assonautica Pescara Chieti che da sempre si distingue per attivismo e organizzazione».

Il primo evento è previsto in concomitanza con la prestigiosa manifestazione nautica “Appuntamento in Adriatico” che l’11 luglio vedrà il passaggio della flottiglia proprio a San Salvo, dove sarà accolta nel Circolo che riunirà gli appassionati di nautica in un convegno nazionale.