SABATO SPINETANO PER LA DELEGAZIONE CANADESE IN MOLISE

VENERDI' POMERIGGIO SONO ARRIVATI A MONTORIO NEI FRENTANI (DOVE SARANNO OSPITI DI DIODATO COLANTONIO E SIGNORA) GLI ITALO DISCENDENTI CANADESI, GIOVANNA GIORDANO, JOSEPH VITANTONIO E MARIA MONTEBRUNO, IMMORTALATI DAVANTI AL MONUMENTO AGLI EMIGRANTI.
SABATO HANNO INIZIATO LA LORO “SETTIMANA MOLISANA” A SPINETE OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE HA APERTO LORO IL PALAZZO TOMMASI, NEL QUALE GLI STUDENTI DELLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO HANNO MOSTRATO LA STORIA DEI MATRIMONI SPINETANI. QUINDI HANNO RICEVUTO IN DONO L'ANTOLOGIA DI ROSALBA IACOBUCCI, PRESENTE AL PRANZO PRESSO IL LOCALE ORATORIO.
NEL POMERIGGIO DEL SABATO I TRE HANNO RAGGIUNTO MONACILIONI, DOVE PURTROPPO LA PREVISTA SAGRA E' STATA RINVIATA PER IL MALTEMPO, MA LA SOPRRESSATA E' STATA COMUNQUE FATTA ASSAGGIARE.
DOMENICA SARANNO OSPITI DEI SINDACI DI MONTORIO, SANT'ELIA E PIETRACATELLA