Giovanna Giordano e Joseph Vitantonio, con Maria Montebruno, della Delegazione italo canadese in visita in Molise, hanno visitato il Castello e il Comune di Macchiagodena ricevuti dal sindaco Felice Ciccone, dopo essere stati nella famosa piazzetta della lettura, dove il preside si è video collegato con la sua scuola in Montreal. Il giorno precedente avevano visitato Campobasso, accolti a suon di banda al Liceo Musicale Galanti. Ecco alcune foto