CON LA DELEGAZIONE ITALOCANADESE A MONTORIO

Io stessa, in Consiglio, sollecitai il Governo regionale a un impegno serio per fare in modo che la delegazione molisana potesse essere presente in quell’occasione in Canada insieme alla Regione Abruzzo. Si è trattato, infatti, di un evento capace di rinsaldare i rapporti con le nostre comunità in Canada e coinvolgere due regioni limitrofe protagoniste degli incontri tra le autorità diplomatiche italiane e gli imprenditori italo-canadesi. In quell’occasione, con un’apposita mozione https://bit.ly/3TlW8sh chiedevo al centrodestra di dare concretezza all’Asse 1, Azione 1.12 del Piano Strategico del Turismo della Regione Molise, che in questi anni è invece rimasto lettera morta. È, infatti, del tutto inaccettabile come su questo, da parte del centrodestra, non ci sia stata alcuna programmazione alle porte di un 2024 proclamato l’anno dedicato al turismo di ritorno e, per il quale, il Molise aveva ed ha il dovere di farsi trovare pronto.