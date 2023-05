Sabato 27 maggio a Cupello secondo appuntamento del Caffè Letterario Emily

Dopo il successo del primo Caffè Letterario Emily - tenutosi a Cupello il 18 marzo scorso, presso la Biblioteca Comunale e organizzato dal Comitato Direttivo dell'omonimo Premio Letterario - è alle porte un secondo appuntamento per parlare di violenza e dei suoi mille, molteplici volti. Sabato 27 maggio, alle ore 18:00, infatti, gli ambienti degli ex-granai di Palazzo Marchione (sempre a Cupello), uno dei luoghi simbolo dell'avventura Emily, che da novembre scorso promuove il valore del libro e della lettura quali strumenti per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i temi legati alla violenza, ospiteranno quello che avevamo definito “un rito che sa di cultura, diritti e socialità”.

Un rito, e una nuova occasione per ribadire ancora una volta i principi ispiratori del Concorso Letterario e dell’azione del Comitato Direttivo, costantemente al lavoro per organizzare le fasi finali del Premio. E a dare al tutto un valore aggiunto ci pensa Il Maggio dei Libri, la Campagna Nazionale di promozione della Lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, che ogni anno “invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto” coinvolgendo “in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati”, unendo nella comune passione per la lettura diverse realtà, come si legge nel sito istituzionale della campagna.

L'iniziativa targata Emily e Unione Nazionale Vittime (UNaVi) è, infatti, presente sulla piattaforma dedicata e condivide quanto mai lo spirito dell’attuale edizione della Campagna che “celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi.” e che trova conferma nel tema istituzionale 2023 “Se leggi sei forte!”: un grido che dà forza all’idea che “chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.” e che punta sul valore sociale dei libri e, in generale, della cultura. Contro ogni forma di violenza.

Oltre a gran parte dei membri del Direttivo e della Giuria Tecnica, al secondo Caffè Letterario presenzierà anche il giovane scrittore Andrea Fabbri, autore del volume “Il grido del silenzio contro il bullismo” che verrà per l'occasione presentato come libro fuori concorso.

"Ho avuto modo di apprezzare durante una conversazione telefonica con Andrea Fabbri, tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di poter continuare nella propria missione di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza. Il suo volume, edito da A. CAR, è stato dato alle stampe nel dicembre del 2019 e solo per pochi giorni non è rispondente alle prerogative fissate dal bando per partecipare al Premio Letterario Emily. Entusiasmo e convinzione sono stati i motivi all’origini della scelta di presentare l’opera di questo giovane autore come volume fuori concorso in occasione di uno dei nostri Caffè.” ha affermato il Direttore Artistico del Premio Virginio Di Pierro.

Tratto da una storia vera, la sua storia, Fabbri racconta degli anni della scuola, del bullismo, della sua rinascita e di come, grazie al libro, ha saputo affrontare le paure per ricominciare a vivere. Ma oltre alla sua di storia, l’autore dà voce anche alle storie di alcune donne che hanno subito nel tempo episodi di violenza, cercando di capire meglio cosa faccia scattare una violenza così forte proprio all'interno delle mura domestiche. "Dopo la soddisfazione e il successo del primo Caffè, con questo nuovo appuntamento il Premio Emily “I mille volti della violenza” fa sentire ancora una volta la sua voce e presenza sul territorio" ha dichiarato Teresa Di Santo, Presidente del Premio e dell’Associazione Emily Abruzzo "La presenza dell'evento sulla piattaforma de Il Maggio dei Libri conferma inoltre quello che questo Concorso letterario rappresenta per tutti noi: un tassello che mancava all'azione di Emily e UNaVi, associazioni sempre impegnate contro la violenza. Il tassello che attinge alla cultura per contrastare la violenza.”

“L’evento in programma per sabato 27 maggio sarà, inoltre, un modo di concludere in assoluta “bellezza” una giornata importante per la nostra Associazione” - ha poi aggiunto la Professoressa, che è anche Coordinatrice UNaVi per l’Abruzzo - “La mattina, infatti, presso l’ITSET Palizzi di Vasto si terrà un importante Tavolo di Lavoro finalizzato all’avvio delle attività inerenti al Protocollo d’Intesa che Emily Abruzzo & UNaVi hanno sottoscritto con molti Enti del territorio e Ordini Professionali (degli Avvocati, dei Giornalisti, degli Psicologi) nonché con Associazioni nazionali, nella comune consapevolezza dell’importante del lavoro sinergico nella lotta e contrasto alla violenza.”.