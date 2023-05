Bilancio positivo di fine stagione teatrale per CreatiVita e Fondazione BCC

Si è conclusa domenica 21 maggio la Rassegna Teatrale di CreatiVita che ha visto succedersi nei mesi dal 21 gennaio al 21 maggio cinque opere teatrali di eccellenza presso la Sala Conferenze della BCC della Valle del Trigno trasformata per l’occasione in un teatro. La stagione teatrale 2023 si è rivelata un'esperienza straordinaria per il pubblico che ha assistito ad una vasta gamma di produzioni teatrali di altissima qualità. Durante l'intera stagione, gli spettatori hanno avuto l'opportunità di apprezzare la maestria degli attori che hanno interpretato sul palco personaggi indimenticabili.

Tra gli spettacoli più apprezzati “Primi passi sulla luna” di Andrea Cosentino, un viaggio fatto con la pimpa, una bambina e altre persone che ha a che fare con la paternità e le fragilità dell’infanzia, l’“Anniversario” in cui Gianluca D’Agostino e Agostino Chiummariello hanno raccontato la storia tragica di come un uomo possa impazzire e che cosa scatti all'interno della sua mente quando la gelosia acceca e la rabbia annebbia la vista, la storia vera della “Ianara” portata in scena dall’unica attrice donna della rassegna, Elisabetta Aloia, che ha narrato le vicende di una mala femmina del 900. Un altro spettacolo geniale è stato quello portato in scena da Dario Aggioli che con le sue “Voci di Fuori” ha rappresentato attraverso muppets e voci mixate l'interno e l'esterno di un ventriloquo, appunto Aurelio Fuori, considerato uno dei migliori di sempre, anche lui impazzito per il lavoro e la sua donna, che arriverà a compiere un gesto estremo. Ottimi riscontri ha avuto infine “CoSmic”, ultimo spettacolo di stagione, uno spettacolo ricco di ironia, autoironia e divertimento che ha spiegato in parole semplici teorie sullo spazio il più delle volte inaccessibili sottolineando una riflessione importante: il centro dell'universo siamo noi.

Soddisfatti Luigi Cilli e Stefania Pascali di CreatiVita, “Siamo orgogliosi di aver portato a San Salvo una stagione ricchissima, di un livello altissimo con attori bravissimi e storie tutte da ascoltare, immaginare e vivere” – commentano - “Questa è la terza rassegna che CreatiVita organizza e guardando al futuro, siamo entusiasti di iniziare i preparativi per la prossima, che promette di essere altrettanto emozionante e coinvolgente.

Ma questo tempo non sarebbe stato altrettanto speciale senza il pubblico che ha affollato le nostre sale. Vogliamo ringraziare calorosamente ogni spettatore per aver condiviso con noi momenti di emozione, risate, riflessione e stupore. Il vostro supporto e il vostro entusiasmo sono stati un fattore determinante nel rendere questa stagione un successo. Siamo grati alla Fondazione Bcc per l'opportunità che ci ha dato, per averci aperto le porte condividendo con noi valori fondamentali come l'importanza del sociale, della cultura e della comunità e ringraziamo ancora una volta gli sponsor che hanno sostenuto la stagione”, concludono.

La Fondazione BCC ha appoggiato questo progetto di diffusione della cultura insieme alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno che ha concesso le sale a titolo gratuito. Soddisfatti della risposta anche il Presidente della BCC, Nicola Valentini e la Direttrice della Fondazione BCC Stefania Ciocca: “La Fondazione ha tra gli scopi statutari quello di diffondere la cultura sul territorio in cui opera, abbiamo promosso questa rassegna di altissima qualità e contribuito con piacere alla riuscita della stessa. Abbiamo trasformato la Sala Conferenze della BCC della Valle del Trigno in un teatro ed è stato bellissimo, questa per noi è la dimostrazione che la cultura può germogliare ovunque se ci si mette impegno e passione”.