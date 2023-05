COMUNICATO DEI SEI CONSIGLIERI DI MINORANZA

Il rendiconto di gestione approvato dalla sola maggioranza di centrodestra nell'ultimo Consiglio comunale nasconde la piena e totale incapacità dell’amministrazione comunale di programmare la città e ciò che realmente vuole fare, e che difetta poi nel non centrare gli obiettivi da loro stessi predisposti in riferimento alle opere che non si sono fatte e alle opere che si sono promesse.

Un documento unico di programmazione dunque, che puntualmente viene disatteso o ancor peggio fatto slittare di anno in anno mascherando o meglio, pensando di mascherare, l’incapacità di programmare, pianificare e realizzare opere certe per la città e per lo sviluppo. Ad oggi continuiamo pertanto ad assistere solo a spot e slogan propagandistici senza sapere minimamente cosa l'amministrazione comunale guidata dal sindaco De Nicolis vuole realmente fare e quali saranno le prossime opere pubbliche certe, tanto decantate e riportate nero su bianco proprio nel documento unico programmatico.

Lo si può riscontrare, tanto per dirne una, nel quartiere Icea di San Salvo Marina dove opere appaltate dalla precedente amministrazione a ridosso della campagna elettorale, dovevano essere riconsegnate a novembre 2022, ma che ad oggi oltre ad essere in fase di esecuzione non si sa neanche se per la fine dell’anno saranno riconsegnate alla città e ai cittadini. La stagione estiva poi è alle porte e non sappiamo ancora se il lungomare sarà terminato o se i fruitori della spiaggia saranno costretti a transitare dentro un cantiere per raggiungere la battigia.

Ma la cosa che resta ancor grave è la manutenzione stradale che versa in condizioni fatiscenti a causa di cantieri aperti senza una logica, che creano solo disagi ai cittadini, e che sono costretti a percorrere mulattiere e non strade. Si parla poi da tempo dell’abbattimento e della ricostruzione della scuola di Sant’Antonio e ieri, dopo la nostra interpellanza, veniamo a conoscenza che i lavori in procinto di appalto riguarderanno solo la parte dove oggi c’è la scuola materna, tralasciando dunque ed ignorando il disagio che arrecheranno ai bambini e alle maestre della scuola primaria. Una manutenzione inoltre che è divenuta oramai straordinaria e non più ordinaria.

Fatto questo che certifica l’assenza degli amministratori preposti nel "controllo" della città, in quanto gli interventi che vengono fatti, si fanno solo ed esclusivamente dietro segnalazione dei cittadini e/o dopo nostra segnalazione e che molto spesso devono anche attendere tempi biblici per vedere ciò che gli spetta di diritto. La panchina "collassata" alla Villa comunale nell'ottobre del 2022 ne è una dimostrazione, e chissà se verrà mai ricollocata!

Siamo critici? No, siamo semplicemente realistici, obiettivi ed attenti alla città! Sono fatti questi che sono sotto gli occhi di tutti! Non sono chiacchiere o fantasie come quelle che cerca ogni volta di fare l'amministrazione De Nicolis. Sono solo la realtà dei fatti! Dal canto nostro noi continueremo non solo la nostra azione di segnalazione sia perché viviamo la città sia perché i cittadini ce lo segnalano e ci chiedono di farci portavoce delle loro istanze, ma continueremo anche a controllare l'operato e l'agire dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuela De Nicolis.

San Salvo e i cittadini meritano rispetto, attenzione, ascolto e risposte certe.