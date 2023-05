“Semafori Spenti: per Menna & C. è un’impresa riaccenderli”

Gli incroci pericolosi e ad alto rischio della nostra città sprovvisti di semafori funzionanti, da mesi o anni, si contano ormai a decine. Abbiamo sollevato questa grave criticità con un’interrogazione all’inizio dell’anno e pensavamo davvero che fosse occasione di riflessione per il ripristino di una corretta sicurezza stradale. Abbiamo invece soltanto ricevuto promesse fasulle, visto e considerato che l’immediato ripristino non c’è mai stato, e non ci sarà per molti tratti stradali. Oggi infatti apprendiamo dall’albo pretorio che sono solo 4 gli incroci che vedranno il ripristino della funzionalità semaforica. E’ evidente allora che l’incolumità dei conducenti e dei pedoni non è una priorità di questa amminstrazione.

Il Centro sinistra che ha amministrato Vasto negli ultimi anni è l’emblema di quanto affannosa e insoluta sia la gestione dell’ordinario, dove anche ripristinare un solo semaforo diventa evento straordinario. L’incapacità programmatica è lampante, deludente constatare che non si è stati nemmeno capaci di calendarizzare, per tempo, gli interventi manutentivi degli impianti semaforici per evitarne il collasso. Strade ammalorate, verde pubblico indecoroso, alberi circondati da piante infestanti sui marciapiedi, inumazioni senza logica, cimitero sporco, sono il manifesto dell’esecutivo cittadino. Inaccettabile vedere la nostra amata Vasto perdere così la sua dignità urbana. Vasto e i Vastesi non meritano tutto questo.