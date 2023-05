SERPENTE A SCUOLA

Ci facciamo latori, stavolta, di una circostanza riferitaci da una una mamma, la quale ci tiene a far sapere che, dopo lo sfalcio di erba nella scuola di San Salvo Marina, è apparso un serpente, come documentato da queste foto, che, a detta della segnalatrice, sarebbero state scattate il 24 maggio scorso.

La stessa mamma, oltre alle foto che pubblichiamo, ci ha inviato il seguente messaggio: "Dopo le segnalazioni la signorina Elisa Marinelli (assessore ndr) ha detto che procedeva subito, ma io credo visto che si tratta di una struttura comunale dove ci sono bimbi ci debba essere più attenzione nel curare la manutenzione delle scuole e soprattutto di ricordarsi un po’ di più da parte del Comune e dell' Amministrazione che San Salvo Marina c’è; queste cose non dovrebbero succedere. Noi di San Salvo Marina chiediamo collaborazione al Sindaco Emanuela De Nicolis, al vice Eugenio Spadano e di non lasciare le strutture così in abbandono. Forza San Salvo Marina”.