POZZOLINI PARLA DELLE CANDIDATURE REGIONALI

Nella nostra nuova rubrica, Ai microfoni di Ods che ci consente le interviste da remoto, abbiamo già avuto come ospiti: Auro Zelli, Nicola Argirò, Antonio Turdò e Maurizio Pozzolini. Siamo davvero contenti di questa opportunità offertaci dalle nuove tecnologie, perché possiamo intervistare anche persone e personalità che avrebbero avuto problemi a venire in studio. In questo modo possiamo avere più voci che raccontano fatti di cronaca o che commentano fatti di cultura e politica. Nelle prime quattro interviste abbiamo potuto parlare di musica (con Zelli), del Consiglio comunale (con Argirò), dei lavori sulla Trignina (con Turdò) e di candidature regionali (con Pozzolini).

Nell’ultima intervista, Pozzolini, senza che gliel’avessimo chiesto direttamente, ha parlato delle candidature regionali, avanzando l’ipotesi di una candidatura Magnacca nella lista del presidente, di Boschetti nel Pd e di un “ragazzo”. Ovviamente si tratta di ipotesi, che lo stesso Pozzolini ha definito tali, ma possono essere una buona base di discussione sia per noi opinionisti che per gli elettori, tra cui c’è molta curiosità per la lista in cui sarà candidata l’ex sindaco di San Salvo: sicuramente non nella Lega (da cui è uscita polemicamente). Ma avremo modo di riparlarne sia nei nostri editoriali che nei nostri “Chi c’è, c’è”, che si chiamano così proprio perché chi c’è, c’è e che sono resi possibili dalla stessa tecnologia che ci ha consentito di partire coi primi quattro. Seguiteci

https://fb.watch/kNFkyxQFFo/