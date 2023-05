Lâ€™ Archeoclub San Salvo organizza una gita agli Scavi Archeologici di Pompei e a Napoli

La quota di partecipazione comprende:

- viaggio in pullman GT

- biglietto di ingresso agli scavi

- guida professionista

- pranzo



Il costo di partecipazione è di € 70 (qualora non si volesse usufruire del pranzo la quota di partecipazione è di € 50). Per i ragazzi sotto i 18 anni la quota di partecipazione è di € 50 (oppure di € 30 se non si usufruisce del pranzo). Per i partecipanti non tesserati Archeoclub è prevista una maggiorazione di € 10 sul prezzo (escluso i minorenni). Adesioni e versamento quota entro il 18 giugno 2023.



Per informazioni e prenotazioni:

Mimmo 335275487

Domenico 3493594633

Fabio 3341039806