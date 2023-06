UN SOTTOBOSCO SOTTO CASA

SIAMO STATI CHIAMATI DA UNA FAMIGLIA CHE ABITA NEI PRESSI DI VIA DELLA MIRANDOLA, CHE OGNI ANNO (DI QUESTO PERIODO) HA LO STESSO PROBLEMA: SI RITROVA CON UN SOTTOBOSCO (ERBE, STERPAGLIE, ERBACCE INVASIVE) SOTTO CASA. MA VIA DELLA MIRANDOLA NON E' IN MEZZO AL BOSCO: E' UNA STRADA DEL CENTRO URBANO !!!

IL SOTTOBOSCO SI TROVA IN UN'AREA PROSPICENTE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, LA QUALE SAREBBE STATA ADIBITA A PARCHEGGIO (PRIMA DELLE ULTIME ELEZIONI) , MA NON SAREBBE STATA ESPROPRIATA DAL COMUNE E QUINDI E' COMUNQUE ANCORA IN MANO AI DEI PRIVATI, CHE NON FANNO LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DELL'ERBA, ESPONENDO COSI' IL VICINATO AL PERICOLO RAPPRESENTATO DA PROBABILI RATTI, RETTILI E ZANZARE.

LA FAMIGLIA PRIMA DI NOI HA CHIAMATO LA POLIZIA LOCALE. CONFIDIAMO CHE LE AUTORITA' PREPOSTE RIESCANO A FAR ELIMINARE IL SOTTOBOSCO SOTTO CASA