L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di malattia o infermità”. Non si può parlare di buona salute se la nutrizione non è adeguata. L’educazione alimentare, quindi, rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute, tanto come azione quanto come prevenzione. Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Cattive abitudini alimentari e uno stile di vita sedentario rappresentano uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose malattie croniche.



Mercoledì 30 maggio con inizio alle ore 10:00 il palazzetto ex Salesiani a Vasto ospiterà un interessante momento di confronto sul tema: «Imparare ad alimentarsi per una vita attiva sana» nell'ambito del progetto "Cibo e Sport" a cura di Sport & Salute Abruzzo promosso dall'Istituto comprensivo "Gabriele Rossetti" con il patrocinio del Comune di Vasto.



Ad aprire il convegno il sindaco della Città del Vasto Francesco Menna e il dirigente scolastico dell'omnicomprensivo Rossetti Cristina Eusebi. Di elevato livello gli interventi di Elena Vescovi, medico chirurgo specialista in educazione alimentare, Domenico Scognamiglio, segretario regionale di "Sport & Salute", Ilenia Colanero, primatista mondiale paraolimpica nuoto pinnato in apnea di profondità e lineare, Settimio Massotti, campione plurinazionale pallamano, Antonio Bosso, campione nazione Parkour e Giovanni Paolo Savino, presidente il Tappeto di Iqbal onlus. Modera i lavori la giornalista Miriam Giangiacomo. Intermezzo musicale a cura di Fernanda D'Ercole, l'Orchestra giovanile delle Rossetti diretta dal Prof. Roberto Laccetti.