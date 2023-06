All’IIS Mattei, l’edizione 2023 del Premio Mario Molino

L’istituto di istruzione superiore Enrico Mattei di Vasto, sabato 27 maggio, ha ospitato l’edizione 2023 del Premio Mario Molino , riconoscimento promosso dal 1984 dalla famiglia del compianto Prof. Ing. Mario Molino congiuntamente ai #LionsClubVastoAdriaticaVittoriaColonna e #LionsClubVastoHost. Il Premio era stato sospeso in concomitanza con l’evento pandemico e riavviato l’anno scorso con una formulazione diversa, seppur temporanea, che, come anticipato nel corso dell’evento da Massimo Molino figlio del docente, raggiungerà il suo punto più alto il prossimo anno quando verranno celebrati il centenario della nascita dell’Ing. Mario e del quarantesimo dell’istituzione del premio che, quest’anno, come il passato, è consistito in una donazione alla scuola per favorire il percorso formativo dei ragazzi, in particolare una dotazione di base per gli studenti di elettrotecnica branca nella quale era docente il Prof. Molino. Condotta da Luigi Spadaccini , la fase cerimoniale ha visto la lettura degli scopi del Lions Clubs International da parte della presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Maria Pia Smargiassi.