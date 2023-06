IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE LA PROCEDURA SUL CEMENTIFICIO

Il sindaco Francesco Menna e l’assessore Paola Cianci accolgono con estrema soddisfazione le recenti ordinanze nn. 1895/2023 e 1896/2023, con le quali il Consiglio di Stato

ha accolto la richiesta di sospensiva delle sentenze del TAR di Pescara nn. 2/2023 e 3/2023, che il Comune di Vasto ha appellato con il patrocinio dell’avv. Nicolino Zaccaria

dell'Avvocatura comunale.

Si tratta della nota vicenda relativa all’impianto per la produzione di leganti idraulici della società Escal ubicato nella zona industriale di Vasto e all’interno della fascia di rispetto della Riserva Naturale di Punta Aderci di Vasto nonché in prossimità del Sito di Interesse Comunitario Punta Aderci - Punta della Penna, per la cui

attivazione, grazie ad un ricorso promosso nel 2013 dal Comune dI Vasto, sempre difeso dal predetto legale, i giudici amministrativi (dapprima il TAR di Pescara con sentenza n. 223/2015 e poi il Consiglio di Stato con sentenza n. 1386/2022) hanno imposto alla società Escal l’obbligo sia di attivare la Valutazione di Incidenza Ambientale (poi presentata nel 2016) che di acquisire il parere del Comitato di Gestione della Riserva di Punta Aderci (quest’ultimo reso in data 30.08.2021).