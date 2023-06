ACCESSO IN SPIAGGIA INTERDETTO...MA NON PER TUTTI

A causa dei lavori sul lungomare (buon senso avrebbe consigliato di tenere conto della stagione turistica che parte il 1° giugno) alcuni stabilimenti balneari del versante sud, pur avendo collocato gli ombreggi, non potranno garantire l’accesso in spiaggia, perdendo così alcuni avventori, i quali si dovranno trasferire o sulla spiaggia libera (comunale) o sulla spiaggia che hanno in concessione altri stabilimenti (del versante nord).



Chi risarcirà per i minori introiti i balneatori del lungomare sud ? I colleghi del lungomare nord o il Comune ?

--