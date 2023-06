Scerni ha approvato in Giunta ed inviato in Regione la richiesta di calamità naturale

“Abbiamo appena approvato in Giunta ed inviato in Regione Abruzzo la richiesta di calamità naturale per il settore vitivinicolo del nostro territorio a causa dei danni provocati dalle abbondanti piogge che hanno impedito di eseguire con regolarità i trattamenti fitosanitari e quindi fatto prosperare la peronospora”.

Ad affermarlo è il sindaco di Scerni Daniele Carlucci che afferma “come in questi giorni abbiamo raccolto ed ascoltato il grido di allarme e di aiuto del settore vitivinicolo e delle associazioni di categoria presenti sul territorio di Scerni. I danni stimati dai tecnici – sottolinea Carlucci - superano abbondantemente il 30% della produzione lorda vendibile e quindi consentendo il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Le diverse cooperative agricole e imprese locali mi hanno fatto presente come la pioggia era attesa da mesi per combattere la siccità nelle campagne ma per essere di sollievo doveva cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti e abbondanti temporali dei giorni scorsi hanno provocato gravi danni irreversibili. Pertanto – concludo Carlucci - unitamente a tutti i componenti della giunta comunale abbiamo deciso di inoltrare alla Regione Abruzzo, come molte altre realtà abruzzesi, la richiesta di attivazione di calamità naturale anche sul territorio di Scerni”.