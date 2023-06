LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO PER LA PULIZIA DEL TORRENTE BUONANOTTE

Tra le delibere di Giunta pubblicate il 31 maggio scorso non ci è sfuggita (e né poteva sfuggirci!) quella relativa all’approvazione del Progetto definitivo per la “riapertura delle sezioni di deflusso e la pulizia dell’alveo del torrente Buonanote”, perché finalmente il Comune di San Salvo ha iniziato a “pensare” di programmare e progettare la pulizia dello stesso, nonostante le accuse alla Provincia di Tiziana Magnacca, che il presidente Francesco Menna ha definito “infondate”.

Questo provvedimento, per quanto ancora all’inizio dell’iter, era quanto mai necessario visto quello che è successo a Le Nereidi sette anni orsono e quello che è successo pochi giorni in Emilia Romagna, come ricordato dal capogruppo di Azione politica con un comunicato stampa il 18 maggio. Pertanto cogliamo l’occasione per esprimere a Nicola Argirò la più viva gratitudine. Siamo, infatti, convinti che, anche se non lo ammetteranno mai, sindaco ed assessori hanno pensato di intervenire proprio dopo le sue preoccupazioni pubbliche. Ma almeno loro l’hanno fatto con un atto concreto (la delibera appunto) e non a chiacchiere come ha, invece, fatto la presidente del Consiglio comunale. La quale una volta fa polemica con il primo cittadino di Vasto e un’altra volta esprime solidarietà a quello di Ravenna, come se fosse ancora lei il sindaco.

A noi dispiace, per l’immagine della nostra Città, che il sindaco De Nicolis abbia deciso di farsi scavalcare dalla Magnacca nei rapporti con i suoi colleghi, ma almeno stavolta le diamo atto di aver lasciato la major partner polemizzare con Menna e di aver fatto un atto amministrativo concreto (la delibera in questione)... sia pure previo suggerimento di Argirò.