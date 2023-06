L’associazione bandistica “Città di Cupello” compie 30 anni

Il 5 giugno 1993, alcuni giovani cupellesi, animati dalla passione per la musica e uniti nel nome dell’amicizia, diedero vita al complesso bandistico “Città di Cupello”.

Da quel giorno, ebbe inizio una storia trentennale, che ha attraversato varie generazioni di cupellesi.

A partire dalla prima sfilata, nel lontano 1995, la banda si è fatta conoscere in Italia e anche all’estero, attraverso i gemellaggi con Torri in Sabina, Cefalù e Ostra Vetere e i viaggi in Ungheria e Romania.

Col passare degli anni, il repertorio eseguito dalla banda è diventato sempre più esteso e complesso, grazie all’impegno costante dei suoi componenti e alla professionalità dei suoi maestri, da Luciano Ricotta ad Andrea Menna e Simone Piccirilli.

L’associazione ha saputo sempre migliorarsi e rinnovarsi, tramite una scuola di musica che accoglie ogni anno decine di bambini e ragazzi cupellesi.

Diversi sono i progetti in cantiere per il futuro, a partire dai festeggiamenti per il trentennale, in programma per i prossimo luglio. In quell’occasione, si terranno vari appuntamenti musicali e momenti dedicati alla storia dell’associazione.

Auguri al Presidente Angelo Galante, al direttivo e a tutti i componenti dell’associazione dalla nostra redazione.