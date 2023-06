Trionfo della scuola di ballo “Trendy Dance”

Grande vittoria della scuola Trendy Dance di San Salvo, di Lucia Rossi ieri a Tollo, presso lo Stadio Di Pillo. Sono arrivati con macchine e Pullman, dove si è respirato un clima gioioso e ironico sia degli atleti che dell’insegnante Lucia, con grande spirito di gruppo…. una seconda famiglia. L’arrivo anticipato, ha fatto sì che tutti gli atleti fossero sempre pronti alle chiamate dei giudici e si sono esibiti in perfetta autonomia, mettendo in evidenza, dai più piccoli ai più grandi la loro professionalità dovuta dalla sicurezza e padronanza nelle coreografie. Grande raffinatezza nella scelta dei costumi e delle coreografie dettata dalla passione che l’insegnante mette in tutto quello che organizza.

Hanno partecipato alla gara: Termoli, San Salvo con due scuole, tra cui Trendy Dance, Ortona, Montenero Di Bisaccia, Lanciano e Portocannone. Schiacciante la vittoria della Trendy Dance con 8 primi posti e un secondo posto, partendo dalla categoria 4-5 anni fino ad arrivare agli over 30. La danza non è un esercizio, è uno stato dell’anima che esce attraverso il movimento (Antonio Gades) e gli atleti della “Trendy Dance” ieri ne hanno dato piena dimostrazione.