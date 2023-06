Maria Di Nardo nuova presidente dell’Università delle Tre Età di San Salvo

L’insegnante Maria Di Nardo è la nuova presidente dell’Università delle Tre Età di San Salvo. E’ stata nominata durante l'assemblea di fine anno accademico che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali alla quale ha partecipato il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis. Il direttivo che supporterà la neo presidente è composta dai vicepresidenti Vania Perrucci e Donato Di Ienno, tesoriere Giuseppe Zoppi, segretaria Monica Cimini. Direttore dei corsi Vittoriano D'Allievo ed Enzo Acciarri. Responsabile eventi: Linda Marinelli Lalli e Serena Berardi. Il Consiglio dei Probiviri sarà presieduto da Candida Di Guilmi, componenti Emilio Di Paolo e Mario Rossi, mentre al Consiglio dei revisori dei conti è stata nominata presidente Luciana Cunicella, consiglieri Alberino D'Olimpio e Rosilda Morini.

“Ringrazio l’assemblea per la fiducia che spero di saper ricambiare. Con tutto il direttivo ci impegneremo per continuare nella crescita dell’associazione che in questi anni ha ben operato e che conta centinaia di iscritti” ha dichiarato la presidente Maria Di Nardo