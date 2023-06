CONCERTO DELL’ORCHESTRA GIOVANILE DELL’ ISTITUTO “GABRIELE ROSSETTI"

Giovedì 8 giugno ai Giardini d’Avalos alle ore 19:30 è in programma il concerto dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”. Gli allievi del corso ad indirizzo musicale diretti dai docenti Roberto Laccetti (chitarra), Mauro Gallo (pianoforte), Selina De Santis (flauto), Erica Lo Iacono (violino) e Marco Colacioppo (pianoforte) eseguiranno diversi brani, frutto della preparazione di un intero anno scolastico.

“L’appuntamento sarà per la cittadinanza - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - l’occasione per apprezzare il talento e l’impegno dei giovani allievi che nei giorni scorsi sono stati proclamati vincitori del primo premio al settimo concorso nazionale “Scuola in musica” a Verona”.