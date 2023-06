Nuovi cantieri a Casalbordino

"Nelle prossime settimane, avvieremo cantieri per circa 5 milioni, oltre a quelli già in opera”. È quanto afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Carla Zinni. "Casalbordino - spiega la Zinni - è tra i migliori comuni italiani per capacità di spesa del PNRR. Prendere i soldi è facile, nella maggior parte dei casi non servono neanche i progetti, ma solo inviare una domanda.

È stare nei tempi, appaltare le gare, non mandarle deserte che è difficile: è qui che l’impegno, la professionalità, la dedizione al servizio fanno la differenza. Non a caso molti altri enti pubblici sono in difficoltà, mentre noi siamo in linea. Dobbiamo essere orgogliosi come città di quello che sta accadendo, abbiamo creato le condizioni per lo slancio in avanti di Casalbordino. Saranno realizzati - va nello specifico l’Assessore Zinni - un nuovo nido comunale, una nuova mensa a servizio della scuola primaria ed una nuova palestra scolastica. A settembre partiranno i lavori della pista ciclabile sul lungomare e di una nuova rotonda che ne arricchirà l'ingresso. Ed altre opere pubbliche, come la valorizzazione di via dei giardini nonché l'adeguamento ed efficientamento del nostro stadio comunale, per rendere la nostra città sempre più dinamica e viva, al passo con i tempi. Dove i dati nazionali sono in molti casi preoccupanti, noi presentiamo gare appaltate e avviamo i lavori” ha concluso.

“Il fatto che siamo arrivati a questo punto - ha chiosato il Sindaco Filippo Marinucci - non è un risultato ovvio ma è merito di un'attenzione che abbiamo posto fin dal primo momento per realizzare questa sfida."