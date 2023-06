“Insieme si può…vivere meglio. Estetica per l’oncologia”. E’ questo il tema del convegno che “la Conchiglia ODV”, con il patrocinio del Comune di Vasto, dell’ASL Chieti-Lanciano-Vasto, e dell’APEO, ha organizzato a Vasto (CH), giovedì 8 giugno prossimo, con inizio alle ore 18, alla sala Aldo Moro, presso gli ex edifici scolastici di Corso Nuova Italia.

Durante l’incontro, moderato da Licia Caprara, giornalista, dopo il saluto delle autorità, e l’introduzione del Dottor Nicola D’Ostilio, Responsabile Oncologia Lanciano-Vasto, e del Prof. Domenico Genovesi, Direttore Radioterapia Ospedale Clinicizzato di Chieti, interverranno la Dott.ssa Donatella Traisci, Dirigente Medico Oncologia Lanciano-Vasto, la Dott.ssa Ambra Radaelli, Presidente APEO Milano, Serena De Foglio, Estetista Specializzata APEO, Paolo Di Berardino, Estetista Specializzata APEO, e Mariella Alessandrini presidente de “la Conchiglia ODV”.

“Siamo orgogliosi di poter avere a Vasto tutti questi esperti per poter affrontare un tema per nulla minoritario durante il percorso oncologico: l’estetica – spiega Mariella Alessandrini. L’estetica per l’oncologia verrà quindi, affrontata si sotto l’aspetto clinico, sia sotto l’aspetto di chi opera come estetista. Ci aspettiamo la più ampia partecipazione all’incontro, sia degli amministratori pubblici, sia dei cittadini, per una tematica, quella oncologica, che nostro malgrado, è sempre attuale”.