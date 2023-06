Solennità del Corpus Domini a Vasto

Sabato 10 giugno la zona pastorale di Vasto della diocesi di Chieti-Vasto celebrerà la solennità del Corpus Domini. Alle ore 18.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto l’arcivescovo mons. Bruno Forte presiederà la santa messa con il clero locale. A seguire la processione per le vie cittadine con il seguente percorso: via Santa Maria, via Luigi Marchesani, via Pietro Mascagni, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, via IV Novembre, corso Nuova Italia, piazza Gabriele Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma e piazza Pudente. La processione si concluderà dinanzi la Concattedrale per la tradizionale benedizione eucaristica. Per questa ricorrenza religiosa sarà allestita l’infiorata nell’ultimo tratto della processione.