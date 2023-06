PRIME INIZIATIVE DEL CIRCOLO NAUTICO A PRESIDENZA DE LUCA

Come stanno andando i primissimi tempi della nuova presidenza al Circolo nautico di San Salvo? Lo abbiamo chiesto direttamente al neo presidente Carlo De Luca, che non nasconde la viva soddisfazione per i primi eventi organizzati, guardando con molto entusiasmo al futuro prossimo. Preliminarmente ci tiene a dire che “è stata un'esperienza indimenticabile quella di festeggiare San Nicola in mare insieme agli amati amici del club nautico di San Salvo e delle Marinelle con l’organizzazione del comitato feste e di Cala del Golfo”. Quindi spiega: “Le acque scintillanti, il sole del tramonto nel cielo e la luna che nasceva, e l'atmosfera di gioia e condivisione hanno reso quella giornata davvero speciale. Ci siamo uniti in un'unica voce, cantando canti mentre la statua di San Nicola veniva portata in processione sulle onde. Ogni onda che ci accarezzava sembrava trasmetterci la benedizione di San Nicola, e il senso di gratitudine e gioia che ho provato in quel momento è difficile da descrivere a parole. È bello sapere di far parte di una comunità così unita e di poter festeggiare insieme tradizioni e valori che ci accomunano”.

Poi esprime con orgoglio il “plauso all'iniziativa di Giorgio Bruno che insieme a Kinetic Abruzzo ed al Fishing Club di Vasto è riuscito finalmente a dare la possibilità ai disabili di vivere il mare. Desidero - prosegue il presidente De Luca - sottolineare che il club nautico di San Salvo organizza da anni giornate dedicate ai disabili, per cui non intendiamo fermarci adesso: il nostro impegno è quello di abbattere le barriere quotidiane e di creare un ambiente inclusivo in modo costante. Vogliamo che le persone con disabilità si sentano parte integrante della nostra comunità e che abbiano la possibilità di godere delle meraviglie del mare senza limitazioni. Continueremo a promuovere l'accessibilità e ad adattare le nostre strutture per accogliere le diverse esigenze di tutti. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui tutti possano partecipare attivamente alle attività nautiche e godere appieno di ciò che il mare ha da offrire. Siamo determinati a lavorare costantemente per aprire le barriere e per fare in modo che ogni individuo, indipendentemente dalla sua abilità, possa sperimentare la gioia e la libertà che il mare può regalare”

Infine, annuncia che quest'anno il 15 luglio sarà un’altra straordinaria giornata in cui il mare da noi sarà reso accessibile a tutti.