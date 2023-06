Dolore e costernazione, a San Salvo e nel territorio, per la prematura scomparsa di Marco Di Ienno. L'uomo, 55 anni di età, impiegato alla Pilkington, ha avvertito un malore mentre si recava a lavoro. Vano, purtroppo, ogni tentativo di soccorso. Sul posto personale del 118.

In tanti, in queste ore, si stanno stringendo all'immenso scoramento dei familiari, in particolare della moglie e del figlio.