Paolo Palomba dona al Comune di Poggio una splendida libreria antica e numerosi testi di pregio

Un giorno di festa a Poggio Sannita, dove all’interno del suggestivo palazzo ducale sono stati rinnovati e presentati ai numerosi ospiti i locali dove è in via di allestimento la nuova biblio-mediateca. «Si tratta di riprendere e modernizzare il vecchio “centro di lettura” operativo anni addietro presso il Comune di Poggio Sannita. – spiegano dall’amministrazione comunale – L’intenzione del Municipio è quella di incrementare il numero di libri e altro materiale storico oltre all’esistente, quindi foto, cartoline d’epoca, con riviste, cd, dvd, banche dati, riviste elettroniche e una postazione per la lettura di e-book, per adeguare la struttura alle esigenze delle nuove generazioni».

Alla manifestazione hanno preso parte anche gli alunni della scuola materna e dell’infanzia “Bottaro” di Poggio Sannita e alcune classi della scuola “D’Agnillo” di Agnone. A presenziare all’evento culturale il sindaco Giuseppe Orlando, la preside Tonina Camperchioli, l’educatrice Daniela Monti e l’assistente sociale Marzia Moauro, insieme ai componenti del comitato civico Tiberio La Rocca e Giulio Ricci, quest’ultimo anche in veste di informatore legale del Sai».

«Si ringraziano i dirigenti del Sai che hanno finanziato l’evento e che da anni propongono iniziative culturali e ludiche a favore degli assistiti e della popolazione di Poggio Sannita, – ha spiegato il sindaco Orlando – il comitato civico che da sempre propone eventi culturali e i donatori di libri che prontamente hanno risposto all’appello “dona un libro”. Un grazie davvero speciale all’ex consigliere della Regione Abruzzo, Paolo Palomba, che per l’occasione ha donato al Comune di Poggio una splendida libreria antica e numerosi testi di pregio in ricordo del padre poggese Nicolino».