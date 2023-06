L' OPPOSIZIONE INVITA IL PRESIDENTE LIPPIS A CONVOCARE LA COMMISSIONE SOCIALE

Quanto accaduto giorni fa in pieno centro a San Salvo è solo l’ultimo atto di una lunga serie di episodi che dimostrano che il fenomeno del bullismo, ed in generale del disagio giovanile, meritano una approfondita e maggiore riflessione con le associazioni, con gli Enti del terzo settore e con le scuole. E' un problema che va affrontato unitariamente e che di certo non può ridursi solo ad azioni isolate o alla gestione degli episodi dopo che sono accaduti. Si rischiano, come è successo, incomprensioni e strumentalizzazioni politiche che non fanno altro che peggiorare la situazione.

Abbiamo il dovere di fare prevenzione e programmare politiche adeguate, ed è per questo che invitiamo il Presidente della Commissione Politiche Sociali, Giancarlo Lippis, a convocare con urgenza una seduta di Commissione ed avviare un calendario di incontri con le associazioni per raccogliere dati e informazioni e costruire tutti insieme un programma che abbia come tema principale la lotta al bullismo e al disagio giovanile. Purtroppo quanto accaduto non è un fatto isolato, segno che è necessario, da parte di tutti, un'attenta analisi, un proficuo confronto, un incisivo cambio di passo.

Come consiglieri comunali di opposizione siamo pronti ad instaurare un percorso costruttivo con l'Amministrazione comunale, con le associazioni, con gli enti del terzo settore e con le scuole senza campanilismi e senza proclami. Difendiamo la nostra città, difendiamo i nostri ragazzi, ascoltiamoli ed educhiamoli maggiormente al rispetto dell'altro. Mettiamo in atto azioni concrete indirizzate al contrasto al bullismo e al disagio giovanile.