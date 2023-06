Sabato 17 giugno lâ€™iniziativa di Diego Scardapane verrÃ  ripetuta con il club nautico di S. Salvo

Diego Scardapane ha organizzato un evento ecologico lo scorso sabato 10 giugno, che consisteva nella pulizia dei fondali marini tramite immersioni subacquee. L'evento si è svolto presso l'area del biotopo di San Salvo Marina e ha coinvolto il suo gruppo, lo Scuba Global Service. L'obiettivo dell'iniziativa era quello di preservare l'ecosistema marino e promuovere la consapevolezza ambientale. Durante le immersioni, i partecipanti hanno raccolto rifiuti e detriti presenti sui fondali, contribuendo così a mantenere pulito l'habitat marino e a proteggere la fauna e la flora locali.



Questa iniziativa dimostra l'impegno di Diego Scardapane e del suo gruppo nel promuovere la sostenibilità ambientale attraverso azioni concrete. La pulizia dei fondali marini è fondamentale per contrastare l'inquinamento e per garantire un futuro più sano per gli ecosistemi marini. Eventi come questo non solo contribuiscono alla tutela dell'ambiente, ma anche alla sensibilizzazione delle persone sull'importanza di adottare comportamenti sostenibili. È incoraggiante vedere individui e gruppi che si impegnano attivamente per la conservazione dei nostri mari e delle nostre coste.



L'iniziativa di Diego Scardapane rappresenta un esempio positivo di come ognuno di noi possa fare la propria parte per preservare l'ambiente marino. Speriamo che questo evento ispiri altre persone e gruppi a seguire il suo esempio e ad agire per proteggere i nostri oceani. Sabato prossimo 17 giugno l’iniziativa verrà ripetuta in collaborazione con il club nautico di San Salvo presso marina di Montenero