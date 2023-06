La scomparsa del presidente Berlusconi amareggia milioni d'italiani. Nessuno, neanche chi milita su fronti politici contrapposti, può disconoscere il valore dell'uomo ed il contributo che ha saputo dare alla crescita della nostra Nazione. Gli abruzzesi gli devono per primi riconoscenza per l'impegno concreto dimostrato nel momento drammatico del terremoto dell'Aquila. La storia lo annovererà tra gli.uomini più rappresentativi ed importanti di questo periodo. Per me è stato un privilegio conoscerlo e nel mio piccolo collaborare con lui.