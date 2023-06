Venerdì 16 giugno alle ore 18,00 nell’area bar/fontana della Villa Comunale di Vasto, si terrà l’evento politico culturale “Il massacro dei Palestinesi, le responsabilità di Israele, degli USA e dell’UE”. Il dibattito è il primo di una serie di iniziative nazionali promosse dal Centro Studi “Domenico Losurdo”, organizzati dalla rivista “Cumpanis” e dall’associazione Costituente Comunista. Interverrà il Presidente dell’Associazione dei prigionieri palestinesi, Bassam Saleh’ assieme a Isa Maya Responsabile dei Giovani Palestinesi italiani. Con loro si confronteranno il Senatore Fosco Giannini, direttore di “Cumpanis” e il Portavoce nazionale di Costituente Comunista, Dario Leone.

Saranno moderati da Michele Giambarba (Presidente di Costituente comunista). Attesi i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Menna e dell’Assessore Paola Cianci.

Sebbene sia sempre più precipitata in un vero e proprio cono d’ombra dell’opinione pubblica internazionale e, soprattutto in Occidente, sparita dall’orbita dei mass media, in particolare della grande stampa e dell’informazione dominante, quella cui banalmente ci si riferisce spesso come “questione palestinese” e che va, invece, sotto il nome di lotta di liberazione del popolo palestinese è e resta una vicenda cruciale, sotto molteplici aspetti. Dal 1967, la situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati è in costante deterioramento, principalmente a causa delle gravi violazioni del diritto internazionale, tra cui la segregazione su base etnica e la sottomissione da parte della potenza occupante, Israele. Ciò ha assunto diverse forme: restrizioni draconiane alla libertà di movimento dei palestinesi all’interno e all’esterno dei Territori Palestinesi Occupati; repressione della partecipazione politica e della partecipazione civica; negazione del diritto di residenza e del ricongiungimento familiare; espropriazione di terre e proprietà palestinesi; trasferimenti forzati; uccisioni illegali; arresti e detenzioni arbitrarie, anche di minori; impedimento e negazione dell’aiuto umanitario e della cooperazione internazionale; negazione della proprietà e dell’accesso alle risorse naturali; violenza dei coloni; e violenta repressione della resistenza popolare contro l’occupazione.

Queste sono alcune delle questioni che verranno trattate nell’incontro pubblico di venerdì 16 giugno

