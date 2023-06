IL CORDOGLIO DELLE LISTE DI MAGGIORANZA

Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del Presidente Berlusconi. Se n'è andato, oggi, a 86 anni dopo una lunga esistenza da mattatore assoluto. Per quasi un cinquantennio non c'è stato un giorno in cui il suo nome non sia stato evocato e ad un certo punto la sua popolarità era tale da essere identificato, nel mondo, come l'italiano tout court: dicevano Berlusconi e pensavano Italia.

Ci lascia uno statista, un uomo lungimirante, autentico, entusiasta, sempre ottimista e dai grandi progetti. Silvio Berlusconi è stato il primo e forse unico ad andare oltre l'ottica di partito cambiando il modo di fare politica. Rimarrà per sempre il fondatore e l'emblema del centrodestra moderno, popolare e liberale. Ha acceso la passione che quotidianamente muove tante persone che amano intensamente la politica. In tanti lo hanno amato, altrettanti lo hanno odiato, ma nessuno potrà mai mettere in discussione la sua grandezza.

Addio Cavaliere d'Italia.