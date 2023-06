QUANDO FINIRA’ LA MATTANZA SULLA SS 650 ?

Pochi giorni fa un incidente mortale è avvenuto sulla Statale 650 Fondovalle Trigno. . È accaduto attorno alle 16 in territorio di Lentella. Nell’impatto una persona è deceduta: è

Stefano Colaneri, un giovane di Frosolone (Isernia) nato nel 1993.

Tre persone sono rimaste ferite: un 52enne di Napoli, un 56enne e un 48enne di San Marco in Lamis (Foggia). Semidistrutti nell’impatto la Opel Corsa su cui viaggiava il ragazzo, un pulmino Fiat Ducato e una Jeep Renegade.

In base alle prime informazioni, le due automobili viaggiavano verso Isernia e il furgone procedeva verso San Salvo. La Opel si è scontrata frontalmente con il furgone e poi è stata tamponata violentemente dalla Jeep.

Da anni la nostra associazione conduce delle battaglie con la richiesta di sicurezza su questa strada anche per le reiterate proteste che ci giungono dalle persone che a vario titolo utilizzano la SS 650 comunemente detta Fondo Valle Trigno per i propri trasferimenti quotidiani.

Certo comprendiamo che la causa principale di questa concomitanza di semafori, di lavori interrotti sulla Fondo Valle Sangro dal 2018, dall’ulteriore stop dovuto alla problematica sulla galleria Gamberale – Quadri possa portare gli automobilisti ad usare la strada ad alta velocità ed in modo improprio, quindi raccomandiamo di andare piano e moderatamente.

Cogliamo anche l’occasione per elevare rumorose proteste per due fatti avvenuti negli ultimi tempi:

Recentemente è stata organizzata una comitiva che si è recata dal Ministro delle Infrastrutture e MIT Matteo Salvini a Roma per perorare la causa del raddoppio della Trignina, in cui facevano parte senatori, deputati addirittura anche qualche sindaco espressione dei comuni che hanno depredato e defraudato migliaia e migliaia di cittadini automobilisti e non era il caso che anche noi facessimo parte della Comitiva???

Noi che per anni abbiamo lottato e battagliato a favore del popolo? Poi alla Prefettura di Chieti la settimana scorsa si è riunito l’Osservatorio per la sicurezza stradale ai sensi della Direttiva Maroni, Minniti e s.m., che si esprime quando si vogliono autorizzare altri autovelox o chiudere quelli esistenti in cui facevano parte oltre agli organismi di Polizia stradale, Radiomobile dei Carabinieri , Provincia , Anas, anche i sindacati e quando mai vi siete fatti sentire? Durante il maxi processo sulle “sporcizie” commesse dai Comuni sulla pelle della povera gente, anzi non dimentico mai un sindacalista che mi incontrò in tribunale a Vasto mi confidò che era solidale con noi ma mi pregò di non dirlo a nessuno come se fosse stata una vergogna. Con questo vogliamo dire che noi non abbiamo bisogno di pubblicità , ne abbiamo già troppa, ma vogliamo essere presenti quando si parla della nostra Fondo Valle Trigno