APERTE LE ISCRIZIONI AL TORNEO DI SCACCHI DI VASTO

Sabato 17 giugno dalle ore 15 alle ore 20.30 si terrà presso il Centro Berlinguer il torneo di scacchi “Trofeo Berlinguer” promosso dal Progetto Giovani. Il programma dell’evento prevede alle ore 15:00 l’inizio del primo turno di gioco e la chiusura alle ore 19:00 circa.

I turni complessivamente saranno 7, il tempo a disposizione per ogni giocatore sarà 10 minuti per ogni partita e potranno partecipare massimo 40 persone (in caso di numero di iscritti superiore si procederà ad una variazione del numero di turni e si utilizzeranno 5 minuti a giocatore per permettere a tutti di partecipare).

In caso di punti pari si utilizzerà il sistema di spareggio Buchholz.

L’iscrizione è gratuita. Si precisa che il torneo non è valido per variazioni ELO e non è necessaria la tessera FSI. A seguire si svolgerà la premiazione dei vincitori del torneo,

trofei per ogni fascia e categoria di livello, e la consegna degli attestati ai partecipanti al corso che si è tenuto nei mesi scorsi a cura di Ilario Paglione nell’ambito delle attività del Progetto Giovani. La preiscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata contattando il numero di telefono 340/0691967 entro e non oltre il 15 giugno , l’iscrizione sarà perfezionata in sede alle 14.30 del 17 giugno.

"Quest'anno il Progetto Giovanni ha arricchito la sua proposta con il corso di scacchi - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci -

favorita soprattutto dall'impegno del circolo locale costituito recentemente e dalle tante iniziate organizzate in città che hanno visto la partecipazione di tanti giovani. Come sempre abbiamo unito tante energie e la risposta che stiamo avendo con il Trofeo Berlinguer è infatti molto positiva. Questo potrebbe diventare il primo di una serie di appuntamenti pensati per stimolare l'aggregazione e la condivisione degli spazi pubblici. Grazie a Giorgia Berardi, Ilario Paglione e a coloro che hanno messo a disposizione i premi che consegneremo alla fine della competizione".