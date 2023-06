Alla Camera di Commercio di Pescara Chieti si parla sansalvese

Alla Camera di Commercio di Pescara Chieti si parla il nostro dialetto. Infatti sono quattro i sansalvesi in Consiglio:

Gennaro Strever (che è presidente uscente e probabilmente rientrante), Fabio Travaglini (consigliere uscente e rinominato), Domenico Guala' e Luca Mazzali (new entry). Per la verità Mazzali non parla il sansalvese, ma ben lo comprende perché è il presidente di Adrilog che ha sede nella nostra Città. È la prima volta che San Salvo ha una così qualificata e numerosa presenza camerale, segno del massiccio impegni associativo dei nostri imprenditori nelle Rappresentanze di categoria.



Ai quattro concittadini le più vive congratulazioni della nostra Redazione