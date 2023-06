LA COALIZIONE DI TRAVAGLINI Ãˆ UNITA

Colpisce sto manifesto che annuncia il comizio di Fabio Travaglini il prossimo 23 giugno: ad un anno dalle elezioni. Stessa foto usata nella campagna elettorale dell' anno scorso, stessi colori, stessi caratteri e soprattutto stesse liste, nella stessa posizione, indipendentemente dai risultati avuti. Poiché conosco benissimo e stimo la professionalità del grafico della coalizione, so bene che non gli manca la fantasia. E dunque la riproposizione dello stesso schema dell' anno scorso è da considerare una precisa scelta politica, che va oltre la grafica, facendo diventare sostanza la forma. Praticamente è come se la coalizione di Travaglini stesse dicendo ai competitor che lo hanno battuto per 116 voti: noi stiamo ancora qua, come prima, anzi uniti più che mai. E voi?

Già...il centrodestra è altrettanto unito? Per la verità si sentono voci di mugugni e di scontri sotterranei, che potrebbero sfociare in vere e proprie liti politiche. Cosa che del resto non sarebbe nemmeno una novità, perché se il centrodestra in un solo colpo ha perso due assessori uscenti e due candidati sindaci (del '94 e del 2007) è verosimile che possa perdere anche altri consiglieri o assessori attualmente in carica.

Tutto può succedere, dunque, ma anche non succedere. È certo tuttavia che, ove succedesse, noi ve lo racconteremmo come abbiamo fatto quando si sfascio' il centrosinistra: siamo convinti che tra la quarta legislatura (consecutiva) di centrosinistra e la terza legislatura (consecutiva) di centrodestra ci siano alcune similitudini meritevoli di essere approfondire...ma adesso è ancora un po' prestino...