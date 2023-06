Venerdì 23 Giugno alle ore 21.30 concerto del Coro Polifonico Histonium

Sarà Venerdì 23 Giugno alle ore 21.30, nel Chiostro Istonio di Via Vescovado (ex Curia Vescovile), il primo dei numerosi appuntamenti estivi proposti dal Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” nell’anno del suo 50º anniversario.

“La magica notte di San Giovanni”, come tradizione vuole, segnerà i destini di tutti per l’intero anno; ed il Coro Polifonico Histonium, con la direzione del maestro Luigi Di Tullio, dopo il grande interesse registrato lo scorso anno, ha deciso di riproporre questo appuntamento. Attraverso la musica e le voci narranti di Antonella Di Lena e Daniele Benna, si parlerà della devozione a San Giovanni e di alcuni dei riti che si compiono nella notte a lui dedicata che sono radicati, ancora oggi, in tutto l'Abruzzo.

Il programma estivo del Coro Polifonico Histonium proseguirà a luglio con la Rassegna Musicale "Canti e musica al calar del sole", 5 concerti corali e musicali all'ora del tramonto nella spiaggia di Punta Penna.

Ultimo appuntamento il 10 agosto, nel cortile di Palazzo d'Avalos, con il concerto "50 anni in coro".

Tutti i concerti sono inseriti nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di Vasto - Assessorato alla Cultura.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.