ABRUZZO PRIDE PRONTA AD ATTRAVERSARE LA REGIONE

Anche nel 2023 l’Abruzzo Pride celebra con entusiasmo l’Arcobaleno e i diritti in un gioioso corteo per tutta la regione prima dell'evento finale. La Pride Week transumante si svolgerà dal 18 al 24 giugno. Quest'anno i temi principali del nostro documento politico sono l'idea di Famiglia Queer, di Matrimonio Universale e il diritto alla riproduzione e alla genitorialità. Questo documento politico permette di porre l'attenzione su un aspetto fondamentale dei diritti LGBTQIA+ e di celebrare l'amore, la diversità familiare e le relazioni in tutte le sue forme.

L'Abruzzo Pride si prepara a scuotere ogni angolo della meravigliosa regione con la sua vivace energia arcobaleno. Non è solo una semplice parata ma un'esperienza coinvolgente e inclusiva per l'intera comunità. Durante la Pride Week, nelle quattro province abruzzesi, si svolgeranno un'incredibile varietà di eventi che coinvolgeranno ogni singola persona.

Il Coordinamento Abruzzo Pride ha preparato una ricca programmazione che spazia da conferenze e dibattiti coinvolgenti su temi legati alla famiglia queer, all'arte, alla cultura e alla musica, con spettacoli dal vivo che faranno vibrare i corpi e le anime. Saranno organizzati anche laboratori creativi e momenti di riflessione dedicati all'importanza dell'accettazione, della cura e dell’inclusività. Tali eventi sono stati organizzati anche in collaborazione con tantissime organizzazioni del territorio, più di 90 associazioni hanno infatti aderito all’Abruzzo Pride 2023 (https://www.abruzzopride.it/abruzzo-pride-2023/adesioni-e-patrocini-abruzzo-pride-2023/). L’evento ha ricevuto altresì il patrocinio del Comune di Chieti, degli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo, Dall’Ordine regionale degli Psicologi e del Parco Nazionale della Maiella.

La transumanza dell’Abruzzo Pride non solo celebra la diversità ma promuove anche la solidarietà tra le diverse province. Le forze e la luce di ogni persona della comunità si sono unite per creare un arcobaleno itinerante che si muoverà, attraverso le strade abruzzesi, diffondendo gioia, amore e un messaggio di uguaglianza. “In questo momento il Pride come rivolta ha ancora più senso e valore. Le aggressioni nei confronti delle persone della nostra comunità sono sempre più frequenti e violente. Non accetteremo il linguaggio dell'odio ma inonderemo Chieti e l'Abruzzo di amore e gioia.” commenta Manuela di Nardo Portavoce Abruzzo Pride.

“Invitiamo l'intera comunità e collettività, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, a unirsi a questa grande celebrazione e rivendicazione di libertà. Sia la Regione Abruzzo che lo Stato Italiano continuano a non avere una legge contro le violenze omolesbobitransafobiche e, nelle ultime settimane, è partita una nuova lotta dell'attuale governo contro le famiglie arcobaleno. L'Abruzzo Pride è l'occasione anche per rafforzare i legami comunitari, sfidare gli stereotipi e promuovere una società più inclusiva, libera e rispettosa.” conclude Fabio Milillo, altro portavoce.

Si prospetta una settimana indimenticabile: esplorando l'incantevole regione abruzzese e celebrando il diritto di ogni individuo di vivere la propria identità, il proprio corpo, la propria famiglia e le proprie relazioni. Il culmine della Pride Week e di tutti i suoi eventi sarà il corteo del 24 giugno che partirà dalla Villa Comunale di Chieti alta. Sono attese più di 2000 persone da tutta la regione, ed oltre, per marciare in favore dei diritti. Più di 2000 corpi e voci coloreranno di diritti e inclusione i punti storici di Chieti, da Piazza San Giustino al Corso Marrucino. Il Coordinamento Abruzzo Pride si auspica la massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni cittadine, dai trasporti alle forze dell’ordine, per la migliore riuscita dell’evento e per dare lustro alla città di Chieti.

Per ulteriori informazioni sul programma completo e sulle tappe dell'Abruzzo Pride, è possibile visitare il sito web all'indirizzo www.abruzzo pride.it.