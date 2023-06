AVIS e Amazon uniti per le donazioni di sangue

In occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue del 14 giugno scorsosangue tra i propri dipendenti come segno tangibile di impegno sociale e attenzione al tema della donazione del sangue.

"Una bellissima mattinata di solidarietà e di promozione e valorizzazione della cultura del dono del sangue. Ringrazio Amazon e in particolar modo l'Ing. Marco Baggio e la responsabile eventi dello stabilimento PSR2, Dott.ssa Enrica Palmieri per aver promosso questa iniziativa per noi molto importante tesa ad aumentare la consapevolezza di tutti all'importanza del dono del sangue. Ringrazio poi quanti hanno donato il sangue e coloro che si sono avvicinati alla donazione sottoponendosi alle verifiche necessarie per poter diventare un donatore", afferma il Presidente dell'AVIS Comunale di San Salvo, Amleto D'Aloisio.

Ad aver avviato la procedura di verifica dei requisiti richiesti per essere, nei prossimi mesi, donatori effettivi sono stati in venti mentre in dodici hanno manifestato la propria volontà di donare il sangue. L'ing. Baggio dello centro distribuzione Amazon e il presidente dell'AVIS D'Aloisio nel ringraziare quanti questa mattina si sono avvicinati al mondo della donazione del sangue, sottolineano che "questi momenti di condivisione e unitarietà verso l'importanza della conoscenza e della divulgazione di piccoli ma fondamentali gesti come quello della donazione, sono fondamentali. La collaborazione tra di noi continuerà e possiamo dire fin da ora che l'appuntamento di oggi sarà un appuntamento fisso anche negli anni a venire".