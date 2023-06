Concluso in Portogallo il meeting LTT del progetto Erasmus+ KA2

Nell'isola di Sao Jorge, distretto delle Azzorre (Portogallo), si conclude il percorso dei meeting LTT del progetto Erasmus+ KA2 "Happy ICT Happy Wellbeing". Tre docenti del Rodari, insieme ai partner provenienti dal Galles, dall'Irlanda e dalla Turchia hanno incontrato gli insegnanti della Scuola Statale Basica, Primaria e Secondaria di Calheta, cittadina di circa 9.000 abitanti. Calorosa e coinvolgente l'accoglienza con lo spettacolo teatrale messo in scena dagli studenti per celebrare il 50° anniversario dell'istituto. La scuola ospita circa 300 studenti, di età compresa tra i 3 e i 16 anni, e possiede ampi spazi attrezzati dedicati a laboratori scientifici e attività sportive. Come da progetto, abbiamo condiviso le buone pratiche relativamente all’introduzione della robotica e del coding sin dall’Infanzia.

Nel Project Meeting è stato illustrato l’interessante progetto “Philosopy for children”, collegato all’omonimo movimento pedagogico di Matthew Lipman degli anni ‘70, che ha come obiettivo educare i bambini al “Complex Thinking”, pensare in modo critico, creativo e responsabile. Insieme abbiamo riflettuto sulle possibili strategie che favoriscono lo sviluppo del pensiero complesso già nei bambini, riconoscendo l’efficacia della filosofia in quanto basata sul processo metacognitivo del “pensare il pensiero”.

Dopo il passaggio di “Oscar”, ciclone di bassa pressione che ha investito l’Atlantico in quei giorni, è stato possibile anche esplorare i noti e straordinari paesaggi naturali dell’isola, caratterizzati dal nero della roccia vulcanica, il blu profondo dell’oceano, il verde intenso della folta vegetazione e le variazioni di lilla delle ortensie che in questi giorni fioriscono ovunque. L’ambiente umano è rurale: villaggi sparsi tra distese di prati su cui pascolano libere grandi mucche accarezzate dalla brezza dell’oceano. Una terra di mezzo tra le Americhe e l’Europa, sede di continui flussi migratori e casa di una comunità laboriosa che conserva orgogliosa antiche tradizioni e porta avanti una economia sostenibile basata sull’allevamento, la pesca, l’agricoltura e l’artigianato. Un luogo davvero lontano dall’idea del turismo di massa, ma capace di svelare le sue meraviglie allo sguardo incantato dei visitatori.

Esperienza professionale e umana assolutamente unica per noi docenti, grazie al Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Parente, e che diventa tesoro per la nostra scuola da reinvestire in nuove idee e progettualità per il prossimo anno scolastico.